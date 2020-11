Concejales y mayores contribuyentes convalidaron la asistencia financiera brindada por el gobierno provincial

El decreto también determina que la ayuda financiera será reembolsable, no se percibirán intereses ni gastos administrativos de ningún tipo y se otorgará tras la solicitud de cada municipio. Este fondo se compondrá con recursos de Rentas Generales de la Provincia, Aportes del Tesoro Nacional y otras fuentes que determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas, como autoridad de aplicación.

