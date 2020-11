Un hombre apuñaló a su ex.

A la vez, como la explosión se produjo cerca de donde vive un ex presidente de la Nación, se buscan las cámaras del lugar para hallar a los responsables de haber arrojado el objeto. Interviene en el caso el Juzgado Federal 2 de San Isidro.

Una mujer que vive cerca del lugar relató en declaraciones a la señal de cable A24 que fueron dos las detonaciones que se escucharon. “La primera parecía un choque de un auto, la segunda una explosión fuerte. Vi el humo y todo. Un humo muy alto, no había nadie en la calle. Salía todo el humo del contenedor. La segunda explosión fue terrible”, reveló la vecina.

De acuerdo a las primeras informaciones, poco después de las 18 habría explotado una lata que se encontraba dentro del cesto de gran tamaño, situado entre las calles José C. Paz y Vicente López y Planes, de esa zona del partido de San Isidro.

Un contenedor explotó hoy a 50 metros de la casa del ex presidente Mauricio Macri, ubicada en la localidad bonaerense de Acassuso, y hasta el lugar se acercó personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal para determinar las circunstancias del caso.

Acassuso: Explotó un contenedor a metros de la casa del ex presidente Mauricio Macri