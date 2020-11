El intendente de José C. Paz.

Las imágenes que llegaron al Whatsapp de SM Noticias fueron enviadas por vecinos que reclaman que la contratista no puso señalización alguna de la obra y la consecuencia la pagó el mismo Estado. También piden mayor iluminación y seguridad en el límite entre los barrios Sagrada Familia y Frino Sur.

Un móvil de la Patrulla Urbana de José C. Paz se estrelló anoche con un bloque de hormigón dispuesto en la calle Butler, esquina Lima. Los vecinos se quejan porque la empresa encargada de la obra eléctrica no toma los recaudos necesarios para evitar estas situaciones.

En persecución, patrullero se estrelló con una barrera New Jersey en José C. Paz

José C. Paz