Achával firmó un convenio junto a Alberto Fernández y Kicillof para realizar obras en el Río Luján

El Presidente enfatizó que “Este crédito está destinado a mejorar la vida de la gente, y su único propósito es desarrollar infraestructura para mejorar esas vidas”. “La cuenca del Río Luján ha sido siempre un problema y los afectados siempre fueron los más humildes, los más empobrecidos y necesitados, que vivían allí porque no tenían otra oportunidad”, afirmó. Y señaló que el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para llevarlo a cabo “es altamente ventajoso por su taza razonable porque podemos asumir el compromiso”.

