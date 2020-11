Achával acompañó el inicio de la revinculación educativa en Derqui y Astolfi

Y añadió que “En este año tan difícil, signado por la pandemia, no dejamos de trabajar ni un solo día para garantizar el derecho a la educación. La continuidad pedagógica nunca se detuvo, por lo que le estoy muy agradecido a la comunidad educativa, que puso el hombro como nunca. Para los chicos fue también todo un desafío, en el que supieron estar a la altura, y tuvieron el compromiso no sólo de seguir aprendiendo sino de cuidarse y cuidar así la salud y la vida de sus familias. La unidad y la solidaridad son fundamentales en ese camino”.

En el marco del comienzo de la revinculación de actividades educativas no escolares en el distrito, el intendente Federico Achával estuvo presente en la Secundaria n° 16 de Presidente Derqui y la N° 11 de Villa Astolfi, en donde compartió la jornada junto a los alumnos y a los trabajadores de la educación que de este modo empezaron a retornar a la presencialidad. Cabe señalar que Pilar es de los primeros municipios dentro del AMBA, y el primero de los gobernados por el Frente de Todos, en iniciar las actividades socioeducativas de revinculación en las escuelas, trabajando en conjunto con el gobierno provincial.