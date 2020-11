Zamora encabezó la entrega de miles de netbooks para alumnos de escuelas de gestión estatal de Tigre

En este sentido, el subsecretario de Educación, Renso Heredia, dijo: “Es un día muy feliz para toda la comunidad educativa de Tigre. Estamos muy agradecidos al Ministerio de Educación, que en contexto de pandemia viene aplicando una política para disminuir la brecha digital y acercar a esos chicos que no tuvieron vinculación con la escuela en estos tiempos. Hoy también presentamos un programa de capacitación en habilidades digitales que tiene que ver con las competencias que se van a requerir en el trabajo futuro; y será uno de nuestros ejes de gestión 2021”.

Al respecto, sostuvo: “Estamos muy contentos de esta articulación que hace el Municipio con el Ministerio de Educación. Las netbooks son imprescindibles, más en estos tiempos de pandemia, donde los estudiantes, en muchos casos, se vieron con dificultades para las trayectorias educativas porque no contaban con estos recursos. Es importante que el Estado esté presente en todas sus formas para que los ciudadanos logren tener los beneficios que correspondan”.