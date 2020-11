Leo Nardini junto a Ginés González García y Daniel Gollán en Malvinas Argentinas

En la Maternidad Municipal presentaron un sistema para reforzar el calendario de vacunación, donde los ministros aprovecharon para destacar la respuesta del Sistema de Salud local ante la pandemia. “Ojalá muchos lugares del país estuvieran como Malvinas Argentinas”, señaló el ministro de Salud de la Nación.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recibió en la Maternidad Municipal “María Eva Duarte de Perón” al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, quienes eligieron al sistema de salud local, pionero en el tratamiento mediante donación de plasma por parte de pacientes recuperados de coronavirus, para presentar el sistema de refuerzo de las vacunas del calendario, postergadas en muchos casos por la pandemia. Además, el Municipio recibió nuevas tablets para agilizar el sistema de comunicación dentro de los hospitales.

Durante el contexto actual que afecta al mundo entero, la infraestructura hospitalaria de Malvinas, los centros de atención primaria y el personal de Salud, no desatendieron la atención por guardia, la atención clínica, y los esquemas de vacunación. En todos sus niveles, desde la Secretaría de Salud aseguraron estar preparados para seguir haciéndole frente a la pandemia y reforzar las vacunas postergadas por la misma.

“La urgencia del coronavirus tapó lo importante y hay que seguir fortaleciendo la vacunación. Tenemos el vacunatorio en el hospital materno, los 40 centros de salud desplegados en todo el territorio y se suman los dispositivos móviles para poder acercar el Estado a la gente y cuidarlos, que es lo más importante”, indicó Nardini.

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, comentó: “Malvinas es de los lugares que mejor trabaja, han cumplido siempre muy bien los esquemas. Y con este refuerzo la población del distrito se sentirá más protegida y prevenida. Seguimos trabajando intensamente en todo el país, pero, sin ninguna demagogia, ojalá muchos lugares del país estuvieran como Malvinas Argentinas”.

Los funcionarios visitaron también uno de los puestos móviles de vacunación ubicado en las calles Cangallo y José Hernández de la ciudad de Grand Bourg. Allí, Gollán dijo: “Lo primero que pregunté cuando llegamos es cómo encontraban en ese salir a buscar casa por casa los faltantes de vacunas y estamos bastante bien en este barrio en particular, hay menos faltantes porque hubo varios operativos ya, incluso dentro del marco de las actividades del Detectar donde se aprovechó para completar coberturas”.

En los operativos, se apunta especialmente a los niños de entre 2 y 12 años de edad, pero también aplica a toda la población en general. “Se irá casa por casa para detectar a cuántas personas les faltan vacunas, y poder traerlos a estos operativos especiales o llevarlos a los centros de vacunación habituales. Debemos colaborar para recuperar todas esas dosis y el año que viene tengamos a todos nuestros niños cubiertos contra todas las enfermedades que son prevenibles por vacunas”, completó el ministro de Salud provincial.

A lo que la doctora Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, aseguró: “Hay vacunas gratuitas para toda la población argentina y para todas las etapas de la vida, por eso toda la población que haya postergado la vacunación por esta situación, los estamos esperando para que completen el esquema. La idea es tener la menor cantidad de población susceptible, para beneficiarse en forma individual e interrumpir la transmisión. Las vacunas son solidarias y queremos que Argentina no tenga brotes como estamos viendo en otros países. En Perú hay un brote de difteria, Brasil no ha podido controlar el sarampión, asique no tenemos que perder de vista lo importante y contar sobre la importancia que tiene recibir las vacunas”.