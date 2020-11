El presidente encabezó la firma de contratos para obras hídricas y de transporte de electricidad en la Provincia

El desarrollo beneficiará directamente a 154 mil habitantes, e indirectamente a 2,65 millones de personas que residen en los demás municipios de la cuenca, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, José C. Paz, General Rodríguez, Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar, San Fernando y Tigre. Tendrá una inversión de 155,4 millones de dólares, de los cuales 120 millones serán aportados por el organismo multilateral de crédito, y 35,4 millones por la Provincia.

En ese sentido, recordó que el crédito del organismo ya había sido otorgado durante el gobierno anterior, que no siguió con el proyecto por lo que “uno se da cuenta de lo inexplicable y de cuáles fueron las urgencias durante los últimos cuatro años en la Argentina”, dijo, y reflexionó: “Con todo para hacer, nada hicieron”.

El jefe de Estado indicó que el préstamo “es altamente ventajoso por su taza razonable porque podemos asumir el compromiso”, al tiempo que explicó: “La cuenca del Río Luján ha sido siempre un problema y los afectados siempre fueron los más humildes, los más empobrecidos y necesitados, que vivían allí porque no tenían otra oportunidad”.