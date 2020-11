San Isidro sumó ciento cincuenta nuevos contenedores para separar residuos

La recolección contenerizada brinda múltiples beneficios, evita el derramamiento y esparcimiento de basura en vía pública; preserva los residuos de las inclemencias del tiempo; y colabora con el ahorro de combustible y por ende beneficia al medio ambiente, ya que el camión recolector solo opera en un punto de la cuadra y no en cada frente de la misma.

Y subrayó: “Es una verdadera pena que haya gente que no entienda que los contenedores son un bien de todos y los destruya. Obviamente, con ayuda de las cámaras de seguridad, identificamos y seguiremos investigando para llevar a los responsables ante la Justicia”.