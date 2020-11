Alumnos de Vicente López vuelven a clases

El encuentro no tiene carácter obligatorio, por lo que su asistencia es decisión del alumno y su familia. Quienes asistan, deben hacerlo con el permiso de CUIDAR y una autorización por escrito de los padres.

Además, el jefe comunal resaltó el valor de desarrollar estos protocolos de cara al futuro: “Empezamos a trazar un camino para garantizarle a los chicos de quinto que van a tener un sexto año, este año no pudieron hacerlo, pero es muy importante para 2021 que se retome con algún tipo de normalidad y concurrir a clases. El Paula Albarracín, según las pruebas Aprender, es la mejor escuela de la provincia de Buenos Aires y una de las pocas del país que tiene bachillerato internacional. Estos chicos egresan con ese título y ya pueden ingresar a un montón de universidades en el extranjero para poder seguir estudiando”.

La vuelta a clases se implementa con medidas de prevención y el protocolo resuelto por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. El mismo establece que todos los concurrentes, tanto alumnos como docentes de la Escuela Municipal Paula Albarracín de Sarmiento deben usar tapaboca. Durante el ingreso es obligatorio la toma de temperatura con termómetros digitales. En ese proceso, quien posea una temperatura mayor a 37,4 grados no podrá ingresar y se activarán los protocolos sanitarios correspondientes.