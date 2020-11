“Bocas abiertas”, el festival gastronómico de San Isidro, vuelve en formato take away plus

Con un estricto protocolo de bioseguridad, se realizará del 20 al 23 de noviembre, de 12 a 23, en las calles del Bajo de San Isidro. Participarán más de 30 restaurantes.

Con estrictas medidas sanitarias y respetando los protocolos de distanciamiento social obligatorio, la octava edición del festival “Bocas abiertas” dejará este año el Centro Municipal de Exposiciones para llegar a las veredas del Bajo San Isidro con la propuesta de una treintena de restaurantes, bajo la modalidad take away plus y con amplios sectores de esparcimiento.

El festival gastronómico se llevará a cabo del viernes 20 al lunes 23 de noviembre, de 12 a 23, con la organización conjunta de la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro y la Asociación Civil Gastronómicos del Bajo de San Isidro.

“Desde el comienzo de la pandemia estuvimos trabajando para que todos los sectores reciban el menor impacto negativo posible. Esta es una iniciativa no sólo recreativa para que los vecinos disfruten con los cuidados necesarios sino también un gran impulso y ayuda para el sector gastronómico”, expresó el intendente Gustavo Posse.

“Será una edición distinta a cualquier otra, con la consigna habitual de disfrutar de las exquisiteces de los chefs del barrio y también con la de cuidarnos y cuidar al otro, y de pasarla bien de un modo responsable”, agregó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.

Durante estos cuatro días, el Bajo mostrará una de sus facetas distintivas, una gastronomía riquísima, innovadora, que puede ir de hamburguesas y pizzas, a platos un poco más elaborados.

“El festival tendrá como meta central reimpulsar al sector gastronómico en una temporada que ha sido muy compleja para todos. De todos modos, no podemos negarnos, aunque sea, a una sonrisa debajo del barbijo y compartir algo rico un poco más alejados que en otras ediciones”, expresó el chef Diego García Tedesco, de Gastronómicos del Bajo de San Isidro y organizador del festival junto a su colega Nacho Echeveste Artega.

Se recomienda llegar al festival a pie, en bicicleta y con el mapa digital a mano -disponible en la página web de la COmuna y @bocasabiertassi para consultar ubicación y menú de cada restaurante participante, identificados en la fachada con su correspondiente número.

Más allá de la carta habitual de cada establecimiento, habrá una opción “Bocas abiertas” por restó, algunas en modo combo con bebida sin alcohol o cerveza incluida, que será exhibida en el exterior del local. Precios accesibles, despacho rápido, modalidad take away plus, vajilla y servilletas descartables, y sugerencia de pago por medios digitales.

Paseo gastronómico que además sumará algunas cafeterías y heladerías, siempre con los chefs locales detrás de sus cocinas, y muchos otros colegas que llegarán de otros barrios y partidos, en sintonía con una fiesta que cada año suele tener entre sus filas a los más destacados cocineros del país.

Para facilitar el recorrido y probar un poco de todo, el festival, que cuenta con el apoyo de Imperial y Oliovita, fue dividido en cinco zonas, con cortes programados de calles y amplios sectores de esparcimiento para cumplir acabadamente con el protocolo de distanciamiento social y evitar todo tipo de concentración importante de público.

También, artistas de “Puertas adentro” y “Puertas del bajo” se sumarán a lo largo del evento mostrando lo suyo en gazebos azules que se montarán en la vereda de Tiscornia, al lado de la rotonda. Será en formato de postas, por turnos y respetando los protocolos. Y como inmejorable aliada a la hora de comer, cerca de 25 intervenciones musicales en vivo, muy tranquilas, lejos de amplificadores y en formato acústico.

Un “Bocas abiertas” especial, que desde siempre desplegó solidaridad al destinar parte de la recaudación de cada edición a entidades de bien público de un barrio y que, una vez más, volverá a ofrecer lo mejor de sus cocineros, sus formas, texturas y colores, sus sabores y sus aromas.

División por zonas

Zona 1: Corte de Tiscornia, entre Guerrico y poco antes de la rotonda. Área de esparcimiento: En la zona próxima a la rotonda de Tiscornia, entre los locales Lowell’s Biergarten y Camino Motor Cofee.

Zona 2: Corte de Tiscornia, entre Pedro de Mendoza y Gaboto, y de Pedro de Mendoza y Magallanes, únicamente la mano hacia San Fernando. Área de esparcimiento: Boulevard en ambas manos de Tiscornia, entre Pedro de Mendoza y Gaboto.

Zona 3: Área gastronómica de Juan Bautista Lasalle. No será necesario el corte de ninguna calle. Área de esparcimiento: los espacios anexos a los cuatro restó del sector, paralelo a las vías del Tren de la Costa.

Zona 4: Corte de Roque Sáenz Pena, entre Sebastián Elcano y Gaboto. Área de esparcimiento: En el mismo sector.

Zona 5: Calle Perú y Sebastián Elcano. No habrá cortes de calles porque todos los restó de este sector disponen de amplios sectores al aire libre.

Durante el festival habrá “Guardianes del bien” encargados de recordar el distanciamiento social entre los comensales. El festival no se suspende por lluvia.