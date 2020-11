San Fernando lanzó la campaña de prevención contra el dengue

Las recomendaciones que la Comuna brinda para prevenir el dengue son, no dejar agua estancada en sus domicilios, renovar a diario el agua para las mascotas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas; y usar repelente sobre la piel o la ropa si se realizan actividades al aire libre.

Los vecinos también opinaron de las acciones de prevención contra el dengue. Por ejemplo, Héctor contó: “Me parece una gran iniciativa anticiparnos a las altas temperaturas, me informaron sobre cómo tapar los recipientes con agua, me dieron repelentes y semillas para armar una huerta. Estoy muy agradecido por la atención del Municipio”.

Por su parte, Tato detalló: “Como todos los años bien temprano en el partido de San Fernando por pedido del intendente Juan Andreotti, estamos acercando al vecino una serie de medidas que tienen que ver con el cuidado para eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua. Es importante recordar que el mosquito ‘Aedes aegypti’, vector transmisor del dengue, vive y convive con el humano. Ha encontrado en nuestros domicilios condiciones aptas de temperatura, humedad y se reproducen en nuestras propias viviendas. Por eso es importante maximizar lo necesario las medidas para que no quede ningún recipiente que acumule agua porque es allí donde se reproduce”.

“Comenzamos la campaña contra el dengue en los barrios Alvear y San José, con todo el equipo de medioambiente y concejales. Estuvimos yendo casa por casa para concientizar al vecino, entregamos repelentes y también hablamos de la importancia del descacharreo, no dejar ningún recipiente que pueda acumular agua, donde el mosquito deposita sus huevos. El camión municipal va a estar pasando para llevarse los cacharros que saquen y también estuvimos realizando fumigación integral del barrio como una medida más de prevención”, explicó Andreotti.

El programa comenzó a recorrer los barrios para difundir las acciones de prevención y control de la proliferación del mosquito ‘Aedes aegypti’. La iniciativa consiste en fumigar espacios verdes, descacharrear y brindar información a los vecinos. “Estuvimos yendo casa por casa para concientizar, entregamos repelentes y hablamos de la importancia de no dejar ningún recipiente que pueda acumular agua, donde el mosquito se reproduce”, dijo la subsecretaria Eva Andreotti.