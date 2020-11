Zamora recibió a Marcos ‘el Chino’ Maidana en la previa de la velada boxística en Tigre

“Vinimos para agradecerle al intendente Zamora por este espacio e invitarlo al evento que vamos a llevar adelante en Nordelta. Estamos muy contentos con este proyecto que iniciamos y seguiremos trabajando para continuar dándole visibilidad el boxeo”, señaló Maidana, ex campeón mundial Superligero y Welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho al ex campeón del mundo de boxeo Marcos ‘el Chino’ Maidana, en la previa de su primera velada organizada en formato “AutoBox”, el próximo viernes 13 de noviembre en Nordelta.

