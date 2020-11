El Municipio de San Fernando comenzó una nueva entrega de la tarjeta AlimentAr

La Comuna continuará entregando hasta el lunes 16 de noviembre la tarjeta AlimentAr del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destinada a los vecinos con mayores necesidades del distrito. La entrega es en la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales para quienes hayan sido notificados por ANSES y sean madres o padres con hijos de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo. También para embarazadas a partir de los tres meses que son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y personas con discapacidad que perciben la Asignación Universal por Hijo. Para más información ingresar a la página web municipal.

Se trata de una de las medidas más importantes que forman parte del Plan Argentina Contra el Hambre que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las tarjetas son un instrumento para acceder a la canasta básica alimentaria dirigida a los vecinos con mayores necesidades.

Durante toda la semana se entregarán en la Secretaría de Desarrollo Social -Brandsen 675- de 8 a 15. Será la ANSES quien notifique por SMS o email al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia, en una franja horaria asignada.

La subsecretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Eva Andreotti, explicó: “Estamos entregando la tarjeta AlimentAr a unos 1020 beneficiarios. La semana previa vamos avisando a los vecinos recordándoles los días de entrega para respetar el distanciamiento. Lo estamos organizando en la Secretaría de Desarrollo Social y vamos a seguir hasta el lunes 16 de noviembre de 8 a 15. Tomamos todas las medidas para cuidar a nuestros vecinos y empleados municipales, todos ingresan por la cabina sanitizante, se toma la temperatura y se le coloca alcohol en gel”.

En ese sentido, remarcó: “Entregar las tarjetas que faltaban es muy importante, ya que todas las mamás con nenes menores a 6 años y embarazadas van a tener su tarjeta. Es una ayuda más del gobierno nacional, estamos trabajando muy bien en conjunto y con muchos proyectos para poner a la Argentina de pie”.

Los vecinos beneficiarios también opinaron sobre la iniciativa. Por ejemplo, Ivana comentó: “Me atendieron muy bien, estoy contenta porque necesitaba esta tarjeta para comprar la comida. Hay mucha necesidad en este tiempo y esta iniciativa me parece muy buena para los vecinos. También se respetaron todas las medidas de prevención contra el coronavirus”.

En tanto, Mariano señaló: “La tarjeta me sirve un montón porque tengo dos hijos y actualmente me encuentro desempleada. La organización me apreció bárbara, tardé menos de 10 minutos en retirarla. Me tomaron la temperatura, pasé por la cabina sanitizante y pusieron alcohol en gel”.

Por último, Belén agregó: “Me parece una muy buena idea y muy necesaria en este tiempo para comprar alimentos básicos. En el lugar se respetaron las medidas de prevención y eso nos hace sentirnos muy seguros también”.

La tarjeta AlimentAr funciona en forma similar a cualquier tarjeta de débito bancaria pero solo puede ser utilizada para comprar alimentos y no para extraer dinero en efectivo. La misma será cargada todos los meses -el tercer viernes del mes- acreditando el monto de 4 mil pesos para familias con 1 hijo y 6 mil pesos para familias con 2 o más hijos.

La tarjeta AlimentAr la recibirán madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo. También para embarazadas a partir de los tres meses que reciben Asignación Universal por Hijo y personas con discapacidad que reciben la Asignación Universal por Hijo.

No es necesario hacer ningún trámite para sacar la tarjeta, ya que la misma es producto del cruce de información de ANSES y otros organismos del Estado que determinan con exactitud quienes son los beneficiarios.