Morón avanza con la implementación del cupo laboral travesti-trans

A través de las redes sociales del Municipio y mediante la campaña #CupoLaboralTravestiTrans, se invita a las personas de esa comunidad a enviar su Currículum Vitae por mail a la Dirección de Políticas para la Diversidad [email protected] o comunicarse por teléfono al 11 3939-4070 para la confección de uno. No es requisito que hayan realizado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su documento.

This site is protected by wp-copyrightpro.com