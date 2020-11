Leo Nardini visitó la obra de la calle Sigmund Freud

El intendente de José C. Paz.

“Yo soy el que agradece a los vecinos y les pido disculpas en nombre del Estado municipal. Por diferentes razones no se pudo hacer antes pero la voluntad, el corazón y el compromiso están intactos. Más allá de la pandemia, somos uno de los pocos municipios que siguió con un ritmo de obra estabilizado. No especulamos con que sea año electoral, solo hay un compromiso moral para poder cumplir con lo esperado”, finalizó el intendente.