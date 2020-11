San Fernando lanzó la campaña de “Detección temprana de cataratas” en el Hospital Oftalmológico

El Municipio invita a los vecinos a participar del programa preventivo los viernes 13 y 20 de noviembre de 9 a 15 en el Hospital Oftalmológico. La nueva iniciativa está destinada a mayores de 65 años que tengan algún problema de visión y quieran realizarse los controles pertinentes para detectar una posible catarata.

San Fernando dio inicio al programa “Detección temprana de cataratas” en el Hospital Oftalmológico, ubicado en Necochea 1396, una nueva iniciativa de prevención que tiene como objetivo controlar la visión de los adultos mayores de 65 años y ofrecer los controles necesarios. Esta campaña se suma a los servicios que se ofrecen todos los días en el establecimiento sanitario.

Al respecto, el secretario de Salud Pública, Marcelo Campos, explicó: “Estamos invitando a los vecinos para los viernes 13 y 20 de noviembre de 9 a 15 a participar de la iniciativa destinada a personas mayores de 65 años que tengan un problema de visión y que puedan venir a realizarse los controles para saber si realmente tienen una catarata u otra afección”.

Por su parte, la coordinadora médica del establecimiento, María Luján Acuña, señaló: “Durante tres viernes consecutivos vamos a estar atendiendo a vecinos mayores de 65 años que sientan que tienen alguna dificultad visual, para eso ponemos a disposición esta campaña que tiene como objetivo detectar tempranamente los pacientes con catarata. En caso de detectarlo, se les realizan los estudios pertinentes y, de ser necesario, se procede a una sesión quirúrgica”.

“La catarata es una de las causas de ceguera prevenible más frecuente, requiere una operación sencilla y la mayoría de los casos tienen muy buen resultado. Por eso es fundamental prevenir y actuar rápidamente”, concluyó.

Los vecinos presentes en el hospital opinaron sobre la campaña preventiva. Por ejemplo, Celeste comentó: “Me parece muy bien porque hay mucha gente que no sabe que la tiene y es necesario agarrarla a tiempo. Es la segunda vez que vengo a este hospital y la atención es excelente”. En tanto, Leonardo dijo: “Todas las campañas de prevención son buenas, la catarata me parece fundamental, yo me operé hace unos años y nunca tuve ningún problema”.

Por último, la vecina Carla manifestó: “Es excelente, a mi mamá la operaron y ahora ve perfecto, es muy simple. Detectar a tiempo es clave para no arrastrar una dolencia peor. En este hospital la atención de los médicos es de primer nivel, estoy muy agradecida”.

El Hospital Oftalmológico se está ampliando con 195 metros cuadrados para sumar 8 nuevos consultorios, agrandar la guardia y salas de espera y poder incorporar servicios y estudios de salud visual. Se ofrecerá a los vecinos cirugías para mayores y menores, consultas generales de control como reflejo rojo, CX cataratas, chalazion, pterigión y plombaje; además de estudios de campo visual, ecografías oculares, refractometrías y paquimetrías.

“Estamos ampliando el establecimiento para tener 8 consultorios nuevos, salas de espera y baños, para que haya más comodidad y brindar un mejor servicio al vecino. Estas obras se pueden llevar adelante gracias al aporte de los contribuyentes con el pago de sus tasas”, concluyó Marcelo Campos.