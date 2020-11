Ghi encabezó una nueva entrega del Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística

Acerca del acceso a este subsidio, Lucas Ghi detalló que “tienen que ponerse en contacto con la Dirección de Cultura del Municipio, que lleva un registro ya que se ha hecho un catálogo, no solo del Municipio sino a nivel provincial”. “Una vez que están inscriptos al interior de ese catálogo, eso los habilita para gestionar esta asistencia”, remarcó.

“Ustedes pueden ven el clima de satisfacción y esperanza, avizoramos un futuro un poco menos traumático que este pasado y presente, por el cual estamos recorriendo hoy, pero todo el mundo consciente de que hay que seguir cuidándose. Hasta que no tengamos vacuna y tratamiento, la situación no deja de ser compleja. De modo que, estos recursos van en esa dirección, poniendo a disposición todos los elementos que cada espacio, cada biblioteca, salita de teatro, sala de ensayo, cualquier espacio cultural y de promoción de arte en nuestra ciudad pueda ir recomenzando, contando con esta asistencia económica que hoy sale desde el Municipio”, señaló el intendente de Morón.