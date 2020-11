Comunicado de la UNAHUR: “Estamos más cerca – Sigamos cuidándonos”

“Lo hicimos desde el primer día en cada una de nuestras clases, lo hicimos este año a través de la virtualidad y lo seguiremos haciendo, sumando cada una de las herramientas y espacios que tengamos disponibles y priorizando siempre el cuidado de la salud de nuestros/as estudiantes, trabajadores/as docentes y no docentes”, finalizaron.

El comunicado de la Universidad Nacional de Hurlingham aclara que “estas actividades no serán de carácter obligatorio, sino que tienen como objetivo hacer todo lo que podamos para asegurar el derecho a la educación de nuestros/as estudiantes”.

“El protocolo en cuestión es todo lo cuidadoso que debe ser para minimizar riesgos: Establece aforos reducidos, ventilación natural y bajos niveles de circulación de personas en los distintos espacios de la Universidad, por lo que no podremos retomar actividades presenciales como las conocíamos”, detallaron los voceros de la UNAHUR.

“Desde mediados de año nuestra universidad aprobó un protocolo para retomar algunas actividades presenciales -no académicas- para poder poner en marcha iniciativas como el Laboratorio de Diagnóstico, el Centro de Telemedicina y el Centro de Rehabilitación Respiratoria que, desde hace meses, se llevan adelante de lunes a sábado en nuestra institución”, explicaron desde la casa de estudios.

La Universidad Nacional de Hurlingham emitió un comunicado de prensa dirigido “a todos/as sus estudiantes, trabajadores/as docentes y no docentes y comunidad en general” en el que se brinda detalles sobre el retorno a la presencialidad.