Así fue el primer día de clases de resocialización en la Escuela Municipal de San Isidro

Los encuentros se llevan a cabo al aire libre en grupos de no más de 10 alumnos. Además, se desarrollan bajo una burbuja estricta, es decir, que los mismos chicos trabajan siempre con las mismas maestras y maestros, de modo que si ocurre un caso de coronavirus puede aislarse solamente a ese grupo y no es necesario cerrar la escuela.

El regreso no es exactamente bajo el formato de las clases habituales, sino para que participen de actividades no escolares, recreativas y voluntarias. Son instancias de reencuentro, que incluyen reflexiones sobre la pandemia, el cuidado del cuerpo y de la salud, tareas de revinculación y otras sobre la emocionalidad dañada durante los meses de aislamiento.

Y destaca: “Para aquellas escuelas que no cuenten con el espacio para hacerlo al aire libre, el Municipio puso a disposición campos de deportes, plazas y distintos espacios para que se puedan desarrollar estos encuentros presenciales”.

Esa sensación de felicidad la comparten no sólo sus compañeros sino también los profesores que, tras 8 meses, volvieron este lunes 9 de noviembre a la escuela de forma presencial para realizar actividades de revinculación escolar con estudiantes de sexto año de primaria y secundaria.

“Es difícil de explicar. Pensé que iba a estar contento pero no así. Extrañaba mucho a mis compañeros y al colegio, y no quería terminar mi último año acá sin poder reencontrarme con ellos”, comenta Lautaro Escalante, mientras ingresa a la Escuela Municipal Malvinas Argentinas, primera institución pública y municipal de la Provincia en abrir sus puertas.