San Isidro habilitó la vuelta a la actividad de bibliotecas y talleres de arte

La atención al público limitada, con sistema de turnos previos, que no podrán superar los 90 minutos. Una vez finalizado se deberá establecer un corte de media hora para desinfectar e higienizar. Asimismo, los establecimientos deberán informar a las personas que retomarán la actividad bajo el enfoque “Entrar- Práctica- Salir”.

El mismo establece como horario de funcionamiento, de lunes a viernes de 9 a 21, y sábados, de 9 a 18. No se podrán desarrollar actividades los domingos y feriados. Además, los espacios de trabajo deberán poseer ventilación natural cruzada que permita la renovación constante de aire; y un ingreso y egreso de las instalaciones, sin generar aglomeración de gente.