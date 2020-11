Firma de un convenio para paliar la situación sanitaria y social en Malvinas Argentinas

El intendente de José C. Paz.

Nardini dijo al respecto: “Hoy firmamos este convenio de fortalecimiento económico para paliar todo el esfuerzo que hicimos durante la pandemia. Es una gran ayuda que Malvinas recibe, teniendo en cuenta que el sistema sanitario abarca la atención no solamente de nuestros vecinos sino también de otros partidos de la región. Es algo muy importante, y lo vamos a seguir llevando adelante, teniendo en cuenta que se trata de un trabajo coordinado entre Nación, Provincia y los municipios de la provincia de Buenos Aires”.