El agresor intentó escapar herido por Gaspar Campos y fue capturado a dos cuadras. Tanto él como su ex pareja fueron llevados por el SAME al Hospital Larcade donde fueron asistitos.

Un hombre apuñaló a su ex pareja en San Miguel y luego intentó quitarse la vida frente a sus hijos. El hecho tuvo lugar en Gaspar Campos y Balbín.

Un hombre apuñaló a su ex e intentó suicidarse en San Miguel