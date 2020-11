Jofré: “El mal manejo de la pandemia que hizo el gobierno, causó a nuestros hijos un daño irreversible”

En mayo, Jofré inició una cruzada que lo llevó a enfrentarse con los gremios docentes del distrito, a partir de que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, había dicho que hasta que se aplique una vacuna contra el coronavirus, los niños y jóvenes no iban a regresar al colegio.

