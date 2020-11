Tres de Febrero es el primer municipio del conurbano donde ya comenzaron las clases presenciales

La asistencia no será obligatoria y los alumnos que decidan acercarse al establecimiento deberán hacerlo sin utilizar el transporte público. Los que están cursando el último año de Primaria y Secundaria podrán compartir un encuentro semanal. Para el resto de los cursos, de primero a quinto año, podrá convocar un único encuentro por mes.

Los alumnos podrán reencontrarse para realizar actividades recreativas no curriculares en espacios abiertos, ya sean patios de las escuelas, clubes, entre otros. Además, éstas deberán ser coordinadas por cada institución de acuerdo a sus posibilidades, se realizarán en grupos de no más de 10 alumnos y por un período de hasta 90 minutos.