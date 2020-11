Bondaruk y Eslaiman, las apuestas del massismo en Tres de Febrero y San Martín

Ellos, junto a un nutrido grupo de dirigentes massistas distritales que coparon las estructuras del gobierno nacional, conforman una sociedad con el katopodismo. Engranaje, vaya si lo hay, clave para que el Intendente peronista Fernando Moreira siga gobernando San Martín. Coalición electoral, si. Coalición de gobierno, no.

Eslaiman fue el elegido por Massa como cabeza de lista distrital en 2017, actual alfil del ministro de Transporte Mario Meoni, y es aliado estratégico del actual intendente Fernando Moreira. Se mostraron juntos en diversas ocasiones, siempre en actividades ligadas al ferrocarril. Esa química es más que importante de cara al 2021, aunque desde el espacio comandado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Rubén ‘el Turco’ Eslaiman, suelen explicar que se sienten a gusto con todo el trabajo conjunto, pero como “un gran acuerdo político, pero no como una coalición de gobierno” ya que no hay, por ejemplo, en el Municipio de San Martín, representantes massistas. Todo un dato.

Los jóvenes del Frente Renovador se desempeñan como gerentes en Trenes Argentinos y fueron los artífices de los recientes anuncios de obras en sus distritos. Las obras no paran, ellos tampoco.