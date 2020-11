El Concejo Deliberante de Escobar aprobó siete proyectos de ordenanza en la primera e histórica “sesión verde”

“Espero que sea la primera de varias sesiones porque la idea es profundizar las políticas y continuar por este rumbo, con total compromiso, responsabilidad y ampliando la participación ciudadana. Lo sostenible no sabe de cuestiones partidarias, sino que es un tema vinculado a la humanidad. Agradezco la presencia del ministro Cabandié, del director Brardinelli y del intendente Noguera, y quiero reconocer el trabajo de la Comisión y de los concejales de todos los bloques políticos, que son protagonistas de una jornada histórica”, afirmó Sujarchuk, en un acto que se llevó a cabo en el Teatro Seminari Cine Italia, y que también contó con la presencia de los integrantes de la Comisión Mixta para el Desarrollo Sostenible y Estratégico del Partido de Escobar, un espacio de participación ciudadana integrado por concejales, funcionarios municipales y representantes de la sociedad civil, cuya misión fue debatir y elaborar las distintas iniciativas que se presentaron en la sesión especial del Concejo Deliberante.

This site is protected by wp-copyrightpro.com