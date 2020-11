El ministro Trotta y el intendente Ishii entregaron netbooks a estudiantes paceños

Los equipos, que alcanzarán a más de 1700 alumnos de José C. Paz, facilitarán el acceso a la tecnología a estudiantes, en la búsqueda de reducir la brecha digital.

El intendente de José C. Paz Mario Ishii, junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, entregaron netbooks a los alumnos del cuarto año del ciclo superior de la Escuela Técnica 3.

José C. Paz