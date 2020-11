Acto en conmemoración del bicentenario de la toma de posesión argentina de las islas Malvinas

Finalizado el acto de izamiento de la bandera, los funcionarios se dirigieron a la sede del Consejo Escolar, donde en las escalinatas del lugar, se descubrió un monumento conmemorativo de las Islas Malvinas junto a los ex combatientes. Por último, recorrieron la Casa Cultura y Arte de la comuna donde hubo una muestra sobre las islas y un espectáculo de baile.

Luego tomó la palabra “Wado” de Pedro, quien pidió “que como sociedad entendamos que parte de los que no están siguen siendo responsabilidad nuestra como sociedad, que aún no han tenido un recibimiento histórico como debían haber tenido nuestros héroes de Malvinas, junto a sus familias”. “Para este bicentenario debemos reparar esas cuentas pendientes que hay en nuestra historia. Hace 55 años que Gran Bretaña tiene una posición colonial y usurpadora. Desde esta generación de dirigentes entendemos lo que debe ser la soberanía nacional para que las Malvinas vuelvan a ser nuestras”, remarcó.

“Es un día muy especial para nosotros y tenemos que seguir trabajando en conjunto, veteranos, Municipio y los vecinos, para poder trasladar esto que nos hace cada día más grande como país. Seguir sembrando la conciencia colectiva para que las futuras generaciones no se olviden de los que dejaron la vida por defender el territorio nacional. Muchos jóvenes van a pasar por el Museo y van a saber qué significa esto que es tan importante”, concluyó Nardini.

Nardini comentó: “Esto es emblemático, es sembrar conciencia colectiva para las generaciones que vienen, para no olvidar una causa que es muy importante porque nos une a las argentinas y los argentinos a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros como municipio de la provincia de Buenos Aires somos el único con este nombre tan importante y es un orgullo de Malvinas Argentinas haber podido ser partícipes de este gran Bicentenario y de esta gesta histórica”.

En el distrito malvinense, parte de la ceremonia se llevó a cabo en el Museo de Ex Combatientes de Malvinas, el cual está pronto a inaugurarse y se encuentra ubicado en Los Polvorines. Allí estuvieron el intendente Leo Nardini; el senador bonaerense, Luis Vivona; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el secretario de Asuntos Internacionales, del Ministerio de Defensa, Francisco Cafiero; el secretario de Municipios del Ministerio del Interior, Evelino Zurro; la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García; el subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Santiago Révora; y el diputado bonaerense José Pérez.

El Municipio de Malvinas Argentinas se sumó al izamiento de la bandera argentina encabezado por el presidente Alberto Fernández desde la residencia de Olivos. El intendente Leo Nardini fue parte del acto central en el Museo de Ex Combatientes de Malvinas, próximo a inaugurarse en Los Polvorines, donde también se hicieron presentes funcionarios nacionales y provinciales. Además, se izó el pabellón nacional en otros puntos del distrito.