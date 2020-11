El presidente anunció que el AMBA sale del aislamiento y que ya se trabaja en la logística de la vacunación

“Le estamos prestando particular atención a zonas donde la situación no cede con facilidad. Hemos visto otras donde la situación pareciera empezar a ceder como Córdoba o Mendoza”, indicó.

El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde que ya no regirá el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que pasará a una etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 29 de noviembre para enfrentar la pandemia de coronavirus. Además, detalló que la Argentina podría contar con vacunas en diciembre y que el gobierno ya trabaja para asegurar que lleguen a todo el país.