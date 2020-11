Tigre conmemoró los doscientos años del primer izamiento de la bandera argentina en las islas Malvinas

El Municipio de Tigre impulsa una política activa destinada a acompañar a los veteranos, brindándoles el reconocimiento y el respeto que merecen. Las propuestas apuntan a mantener viva la memoria y homenajear a aquellos que dieron su vida en uno de los hechos que marcó la historia del país. En este contexto, se inauguró el museo “Héroes de Malvinas”, en la localidad de General Pacheco, un espacio en el que se pueden apreciar fotos, armas, uniformes, medallas y cartas de soldados. Además, se puso en valor la sede de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas, en dicha localidad.

Por su parte, Rubén Serrano, secretario de la Unión de Ex Combatientes de Tigre, expresó: “Para nosotros es un gusto estar participando de este acto, esperamos que de ahora en más los 6 de noviembre sean una fecha más en la causa Malvinas, para conmemorar la soberanía, recordar a los familiares y a los veteranos”.

El acto inició con la entonación de las estrofas de la canción “Aurora” y el izamiento de la bandera nacional en el mástil de la estación de trenes. Luego, autoridades municipales y representantes de asociaciones de ex combatientes se dirigieron a Paseo Victorica y Tedín, y a Paseo Lavalle, donde se encuentran una placa homenaje a ex combatientes por el “Día de la máxima resistencia” y una placa en homenaje a los caídos, respectivamente.