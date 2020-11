Ezequiel Pazos reunió a dirigentes de la Primera Sección junto a Cristian Ritondo y Alex Campbell

Acompañaron, además, los concejales Alexis Lívora, Daniela Grana, Susana Ulloa, Haroldo Villafranca y Julio Rodríguez, del bloque Juntos por el Cambio de José C. Paz.

Al respecto, Pazos, indicó: “Estoy muy contento por haber podido reunir a tantos amigos en José C. Paz, respetando los protocolos para cuidarnos entre todos, le agradezco a Cristian (Ritondo) y a Alex (Campbell) por venir al distrito, junto a cada uno de los referentes de los municipios vecinos. Pudimos mostrarles el trabajo que venimos realizando desde que empezamos a hacer política en el territorio, lo que el vecino necesita”.

El concejal y referente de Juntos por Cambio en José C. Paz, Ezequiel Pazos, realizó una visita a la iglesia Dios con Nosotros del barrio Saavedra Lamas. Allí dijeron presente el diputado nacional Cristian Ritondo; los diputados provinciales Alex Campbell y Noelia Ruíz; y los referentes Leandro Costa, de Escobar; Segundo Cernadas, de Tigre; Gastón Di Castelnuovo, de Ituzaingó; y Ezequiel Bisso, de Mercedes. Además, el encuentro sirvió para presentar en el espacio al doctor Carlos Kambourian.

El concejal y referente de José C. Paz realizó un encuentro con distintos referentes y el presidente del bloque del Pro en la Cámara de Diputados de la Nación y al vicepresidente del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense.

