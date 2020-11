Jorge Macri agradeció el compromiso de los empleados del área de Servicios Públicos

Durante el desayuno, Macri destacó el trabajo y compromiso de los empleados de Servicios Públicos: “Es una enorme tranquilidad contar con el equipo de higiene y espacios verdes, que desde el primer momento sigue trabajando para mantener cada rincón del municipio limpio y en buenas condiciones. Es fundamental mantener la limpieza para poder cuidarnos y no podríamos lograrlo sin su enorme compromiso”.

