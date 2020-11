Los vecinos de San Fernando ya disfrutan de las actividades al aire libre con protocolos en los polideportivos

E Isabel, que iba al polideportivo de Villa Jardín, agregó: “Estoy muy contenta de que hayan abierto; es lindo porque uno estuvo mucho tiempo encerrado y es bueno hacer ejercicio, más que todo por la salud. Vine a la clase de Zumba, pero antes me tomaron la temperatura y me hicieron llenar una planilla. La verdad que está bien, porque cuidan a la gente”.

En cuanto a los vecinos que participaron, Melina, alumna de Gimnasia Aeróbica, dijo: “Estaba esperando con mucha emoción poder volver, porque hace muy bien poder despejar un poco la cabeza después de tanto encierro. Los protocolos me parecen súper bien, nos tomaron la temperatura en la entrada, nos dieron alcohol en gel, realmente muy contenta. Estaba haciendo Aero Local, que se suspendió por la pandemia, y ahora arrancando de nuevo”.

La funcionaria explicó que cada ingresante al polideportivo tiene que completar una declaración jurada y, una vez que la presenta, al ingreso se le toma la temperatura, se le recuerda el uso de alcohol, y no se pueden compartir espacios. Las actividades están programadas y diseñadas para que tengan bastante distancia interpersonal, todos cumpliendo las normas.