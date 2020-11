San Isidro habilitó la vuelta de las canchas de fútbol

El formato de juego autorizado será el de dos equipos de cinco jugadores, sin visitantes ni suplentes, respetando un estricto protocolo sanitario.

El Municipio de San Isidro habilitó la actividad deportiva dentro de las canchas de fútbol, únicamente con un formato de juego de dos equipos de cinco jugadores, sin visitantes ni suplentes.

Los turnos se podrán realizar de lunes a viernes, de 9 a 22, siendo el último a las 21; y sábados y domingos, de 9 a 20, siendo el último a las 19. No podrán superar los 60 minutos, considerando que el partido dure 45-50 minutos, y otros 10-15 para limpieza y desinfección.

Además, se deberá respetar un estricto protocolo sanitario que establece principalmente, un sistema de ingreso y egreso de las instalaciones, sin generar aglomeración de gente; y un ingreso limitado del público basado en la cantidad de canchas que posea el establecimiento, sin permitir el ingreso de espectadores. En caso de que quienes jueguen sean menores de edad, podrán concurrir acompañados por alguno de sus padres o tutor responsable.

A su vez, no se permitirán los terceros tiempos, y los establecimientos deberán informar a los jugadores que retomarán la actividad bajo el enfoque “entrar- jugar- salir”; en aquellos casos en los que se cuente con más de una cancha, y se jueguen partidos de fútbol en simultáneo, se tratará de que no jueguen en canchas linderas; y no se permitirán los campeonatos de cualquier tipo de categoría ni torneos, sólo se podrán hacer prácticas o partidos de modo recreativo.

Finalmente, los baños sólo deberán estar disponibles para el uso sanitario específico, debiendo anularse el uso de los vestuarios y duchas y se deberá realizar una desinfección de elementos que puedan ser utilizados en un receso.

Para ver el protocolo completo, los vecinos pueden ingresar a la página web de la Comuna. Para más información pueden comunicarse con la Secretaría de Inspección, Registros Urbanos y Tránsito al teléfono 4512-3058/3440.