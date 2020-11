Kicillof evaluó la situación epidemiológica bonaerense junto a intendentes y especialistas

Respecto al retorno de las clases presenciales Vila explicó: “Seguimos trabajando en el regreso paulatino de chicos y chicas a las escuelas, siempre con protocolos y atentos a la situación epidemiológica de cada distrito. A partir de las medidas de cuidado que fueron adoptadas por la comunidad educativa, no se han registrado hasta aquí situaciones problemáticas que impliquen un retroceso”.

Respecto a los acuerdos firmados por el gobierno nacional para la adquisición de las vacunas, Kicillof destacó “la vocación de trabajo conjunto que hemos sostenido la Nación y la Provincia para garantizar el acceso a los tratamientos y la vacuna para los y las bonaerenses”, en tanto que señaló que “estos avances son importantes pero debemos seguir reforzando los cuidados porque la pandemia todavía no terminó”.