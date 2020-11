Educación, seguridad y tomas de tierra, los ejes de la reunión del Grupo Dorrego en el partido de Lanús

Al respecto, el jefe comunal platense, Julio Garro, reclamó: “Necesitamos que el gobierno tome una postura firme que defienda la propiedad privada. El Estado no puede ser cómplice de las usurpaciones y de los delincuentes que bajo la excusa del déficit habitacional estafan a las familias que más lo necesitan”, y añadió que “hay que planificar un crecimiento ordenado, con la generación de loteos sociales que tengan obras hídricas y servicios públicos, para que todos puedan acceder a la tierra”.

