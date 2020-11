El intendente Lucas Ghi y el ministro Daniel Arroyo recorrieron Morón

“Durante la pandemia, tenemos como eje central la asistencia alimentaria y en la post pandemia el trabajo. Hoy vinimos al Polo para ver las actividades y los emprendimientos productivos. Tenemos como objetivo generar 300 mil puestos de trabajo de acá al mes de febrero, de personas que llevan adelante su actividad, apuntamos a generar actividad en la construcción, en textil, en la producción de alimento, en las activadas de cuidado -de personas que cuidan otras personas- y en el reciclado”, detalló Daniel Arroyo, y aclaró que “nuestro ministerio incorporó un área de urbanización de villas, barrios y asentamientos”. “Apuntamos a urbanizar 400 barrios por año, urbanizar, asfaltar calle, piso de material, crear espacio público, cocina y baño para el que no lo tiene. Vamos a un proceso de organización, esos son los ejes céntrale para adelante”, completó.

“Hoy nos acompaña presencialmente, pero el acompañamiento es cotidiano, el ministro Daniel Arroyo y su equipo. Afortunadamente, venimos articulando un montón de políticas públicas que tienen un impacto directo en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. En el caso particular, de estas últimas tres jornadas, en la distribución de 1200 tarjetas del programa Alimentar, que significa garantizar el acceso a un derecho tan básico, como es el alimento, que como insiste Daniel, tiene que ser un alimento de calidad y nutritivo”, señaló Ghi, y destacó que “además tiene un beneficio, no menos importante, que todo eso se vuelca en el mercado interno. Es una nueva inyección de recursos que van a saber capitalizar nuestros comerciantes y también productores y productoras locales, obviamente que tiene un efecto virtuoso”.