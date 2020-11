Jorge Macri y Alfonso Prat Gay charlaron sobre la actualidad argentina

En el marco del ciclo de encuentros que el intendente de Vicente López, Jorge Macri, mantiene con personalidades de distintas áreas y ante cientos de vecinos, ayer participó de una nueva charla abierta via Zoom con el economista y político Alfonso Prat Gay.

Durante el encuentro, que estuvo moderado por el senador provincial Franco Bagnato, hablaron sobre la importancia de la participación de la sociedad en la política, Prat Gay recordó: “Siempre lo que fui haciendo en el sector privado, lo hacía con la visión y el ojo puesto en ¿de qué manera puedo transformar esto después en un activo para cuando me toque la función pública? Porque somos mejores funcionarios si aprovechamos la experiencia en el sector privado, y somos dirigentes del sector privado más responsables si entendimos bien cómo funciona el sector público y la política”.

En el mismo sentido, Macri agregó: “No conocer lo que le pasa al otro, no estar de los dos lados del mostrador es un problema. Me he cruzado con gente que está en la política que solo ha hecho política y que no tiene ni idea de qué se trata esto de agregar valor”.

Los dirigentes también aprovecharon la ocasión para compartir sus miradas sobre el futuro de la Argentina. “Sin grandes acuerdos vamos a seguir siempre atrapados en el mismo lugar. Los países que han demostrado poder desarrollarse son países que han tenido acuerdos básicos en torno a cosas que no debiéramos discutir”, opinó el ex ministro

Y por último, el jefe comunal dijo: “El rol de la política es definir un camino, un rumbo, que es una de las cosas que hoy más sentimos los argentinos que nos falta, la percepción de rumbo, de camino, del hacia dónde vamos, cuál es el plan. Entendiendo que sin duda el liderazgo define un rumbo, pero que hay que tener una sensibilidad para no dejar a nadie atrás”.