El gobierno de San Isidro autorizó la reapertura del shopping Unicenter

El funcionamiento será, mientras dure la pandemia, con un límite de 4108 personas a la vez dentro del lugar. Una vez alcanzado el número establecido no se podrá ingresar más. Para asistir, habrá que solicitar un turno en el siguiente link .

El Municipio autorizó la reapertura del centro comercial de Martínez con límite en la cantidad de clientes según las dimensiones, horario especial y un sistema de turnos para ingresar. No funcionan cines, patios de comida ni juegos infantiles.