Vidal y Macri, con distanciamiento social pero de recorrida por la provincia de Buenos Aires

“Porque creemos que el gobernador no debe venir atado al presidente”, indicó el titular del Pro bonaerense, y subrayó: “Tiene que ser un bonaerense que entienda y conozca muy bien a esta provincia”.

Se trata de un planteo que había dejado muy en claro el intendente de Vicente López, Jorge Macri, rechazando públicamente toda candidatura que no provenga de la provincia de Buenos Aires. “La política del Pro en la Provincia ya está madura para imponer su propio proyecto político como sucede en otras provincias”, dijo, como así también remarcó: “Deseo que la elección sea desdoblada para que quien gobierna asuma un compromiso con los vecinos más que con el presidente o su espacio político. Eso es lo que sucede en otras provincias como Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos o Córdoba entre otras, que lo eligen en un momento distinto”.

La ex gobernadora y el presidente del Pro bonaerense, Jorge Macri, hicieron su desembarco en Bahía Blanca, donde dialogaron con el jefe comunal, Héctor Gay. Semanas atrás lo hicieron con Néstor Grindetti y Julio Garro.