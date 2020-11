“Necesitamos una definición del Estado en favor de la producción”, reclamó Brown

Carlos Brown, director del banco BICE y referente del Movimiento Productivo Argentino, conversó con SM Noticias y tocó diversos temas vinculados a la economía, como la crisis del dólar, la fuerte asistencia que brinda el Estado en este contexto delicado a causa del coronavirus, y la postpandemia. En lo político, bregó por acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Inicialmente, ante la pregunta por las fluctuaciones del dólar y su impacto en la economía, el ex legislador nacional planteó que la crisis vinculada a la moneda norteamericana “es producto de la pandemia y de la cuarentena que se tuvo que disponer”. “Se produjo una caída muy grande de la actividad productiva, comercial y de los cuentapropistas, y hubo impacto en la generación de empleo. El resultado fue una caída del consumo”, analizó, y destacó los “acompañamientos del Estado”, como el programa ATP y el IFE, aunque entendió que “son siempre parciales”.

“El Dólar Blue tiene variantes -subidas y bajadas- pero el que importa para la actividad productiva es el Dólar Oficial, que es el que sirve para fijar precios relacionados con importación y exportación. La incidencia del Dólar Blue es más del tipo psicológica, vinculada al miedo, pero no es una incidencia real”, manifestó.

“El gran problema que hoy tiene la argentina no es el dólar, son los hechos condicionantes del gobierno anterior, la imposibilidad de haber salido adelante como consecuencia de la pandemia”, enfatizó Brown, y añadió: “La salida es establecer mecanismos de fomento de la producción”.

Para él, “hay que generar mejores mecanismos de financiamiento y una cuidadosa aplicación del tema impuestos”, en definitiva, “generar posibilidades de mayores actividades económicas y así fomentar la construcción de nuevos empleos”.

En cuanto al presupuesto nacional para el año que viene, que ya tiene aprobación en Diputados, el director del BICE ponderó la inversión en obra pública, “que va a generar un efecto multiplicador”, y también la aparición de acompañamientos financieros a empresas. El banco del que forma parte “va a contar con fondeos extra que van a permitir mayores líneas de crédito y la creación de nuevas”, informó.

“Hace falta una cultura productiva a nivel nacional, provincial y municipal. Hay que salir del esquema de acompañamiento social como única meta. El acompañamiento social debe ser desde el punto de vista puntual, pero la orientación pensada en la mejora de la situación social de los ciudadanos tiene que ser a partir de la premisa de generar empleo”, afirmó.

“Eva Perón decía que el peronismo tiene dos brazos, uno se vincula con la ayuda social y otro con la justicia social. La ayuda social es lo puntual, no puede ser lo permanente. El objetivo final es la justicia social, y eso se logra solamente a través de la producción y el empleo digno”, citó el ex intendente de San Martín. “Lo que ha hecho el gobierno en esta instancia es lógico y está bien planteado, pero no puede enamorarse de la ayuda social y ponerla como único objetivo. La ayuda social es una coyuntura, el objetivo final siempre es la justicia social”, reiteró.

También entendió que “en Argentina las posibilidades productivas están subutilizadas desde hace muchísimos años”. “El país podría tener el triple de actividad en diferentes rubros -agricultura, ganadería, pesca y turismo, entre otros- si hubiera una vocación y un acompañamiento a los sectores productivos que nunca ha existido. Necesitamos una definición del Estado en favor de la producción, y agregar un acompañamiento en cuestiones impositivas. La crisis lo demanda”, completó.

Finalmente, ya en lo político, el referente del Movimiento Productivo Argentino opinó que “la oposición está haciendo algo fácil para cualquier posición, que es criticar, pero eso no es bueno para el país”. “Deberían tener una actitud más responsable, como lo tuvieron en un principio, exigió.

“Eduardo Duhalde señaló toda la vida, y lo ejerció siendo presidente gobernador e intendente, que sin consenso y trabajo conjunto no existe la posibilidad de salir adelante. Hoy oficialismo y oposición tienen que buscar consensos. En el 2002 tuvimos un ejemplo fantástico, nuestro país se estaba destruyendo, y a partir de un acuerdo del que participaron distintos actores políticos y sociales y productivos, a los pocos meses estábamos creciendo. Hoy el mundo se está cayendo, por lo que los acuerdos se hacen más importantes”, cerró.