Continúa la campaña Corazón Saludable: Dos mil vecinos se realizaron chequeos gratuitos en San Isidro

Olga Teresa, oriunda de Villa Adelina, destacó que la propuesta se haga en todas las localidades y a un paso de las casas. “Yo vivo a dos cuadras de la Plaza Almirante Brown, entonces fui a hacer las compras y me hice los controles. Es una muy buena decisión del intendente de jerarquizar la prevención cardiovascular”, puntualizó.

Dado que muchas veces estos factores de riesgo no producen síntomas, el director de los Centros de Atención Primaria de San Isidro, Gustavo Flores, advirtió: “No hay que dejar de hacerse los otros controles. La gente está dejando de hacer la consulta común o dejando de tomar la medicación. Se está dando que no consultan por temor a contagiarse”.

El sábado pasado se llevó a cabo la tercera parada de la campaña que recorre las localidades del distrito. Desde el Municipio buscan llegar a los vecinos que no se realizaron controles médicos por la cuarentena.