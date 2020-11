Nardini y Otermin recorrieron la planta de Weber Saint-Gobain, en Malvinas Argentinas

El mandatario malvinense agradeció al legislador por su presencia y agregó: “Recorrer nuestro Polo Industrial con nuestro presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, que es un amigo y que generacionalmente compartimos la misma mirada de querer tener un país mejor, hacia adelante y en marcha, me pone muy contento. Siempre estamos articulando el trabajo, con una perspectiva joven, pensando en un país a largo plazo”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com