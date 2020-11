Después de más de doscientos días, volvieron las grandes carreras de turf a San Isidro

Pero esta situación no sólo la padecían los jockeys, sino también los entrenadores, criadores, peones, serenos, domadores, vareadores y veterinarios.

“Siempre utilizamos estos protocolos y cuidados para entrenar, por eso no entendíamos por qué se demoraba la reapertura de la actividad. Parecía que no nos tenían en cuenta, y que se olvidaban que esta industria le da de comer a muchas familias. Por eso le estamos agradecidos al intendente Gustavo Posse que dio la cara e impulsó el retorno del turf”, sostuvo Juan Carlos Noriega, que corrió el icónico Gran Premio Jockey Club.

“Fue desesperante, nuestro principal ingreso son las comisiones por las carreras y en estos casi 8 meses me gasté todos mis ahorros y hasta tuve que endeudarme para poder sobrevivir”, señaló Juan Cruz Villagra, jockey que el sábado pasado tuvo dos actuaciones consagratorias al ganar los grandes premios de San Isidro y Copa de Oro en el césped del hipódromo local.