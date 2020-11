Casi treinta detenidos en distintos procedimientos policiales realizados durante el fin de semana en Escobar

El saldo del domingo arrojó 6 detenidos, 4 de ellos luego de persecución de un Volkswagen Gol Country bordó, cuyos ocupantes minutos antes habían apuntado con un arma a dos policías de civil, que dieron la alerta correspondiente, y luego atropellaron en su intento de fuga al oficial Rodrigo Tabaré, de la comisaría de Belén de Escobar, quien resultó con fractura expuesta de ambas piernas. En la entrada al barrio Las Lomas, sobre la avenida San Martín, el conductor perdió el control del vehículo y volcó, lográndose allí la aprehensión de dos hombres y dos mujeres. Se incautó en poder de los detenidos una pistola Bersa Thunder 380 plus, con 9 proyectiles intactos en su cargador. El oficial herido, fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Erill.

“Luego de la etapa más restrictiva de la pandemia, está claro que los hechos delictivos aumentaron. Desde el Municipio no ocultamos los problemas debajo de la alfombra, los afrontamos y trabajamos para solucionarlos. Con decisión política, en permanente articulación con la provincia de Buenos Aires, recibiendo aportes del Estado nacional en materia de recursos, seguimos combatiendo a quienes delinquen. Quiero felicitar a las fuerzas de seguridad del partido de Escobar y sobre todo a los vecinos que se comprometen, porque a través de las denuncias recibidas en el programa ‘Ojos y oídos en alerta’ estamos previniendo y esclareciendo una importante cantidad de delitos. Vivir en paz no es un privilegio, es un derecho que tenemos todas las personas de bien. Y en Escobar los derechos los defendemos con todas las herramientas que nos brinda la ley”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.