Tras participar de una marcha en reclamo de seguridad, asaltan a una familia en Morón

Cinco integrantes de una familia fueron asaltados en la puerta de una vivienda de la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, partido de Morón, poco después de haber participado de una marcha en reclamo de seguridad debido a la cantidad de robos que se cometen en la zona, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho, que fue dado a conocer hoy, ocurrió el viernes cerca de las 22, cuando un matrimonio, sus dos hijos de de 5 y 9 años y la cuñada del hombre salían de una casa con intenciones de abordar un auto.

En esas circunstancias, fueron interceptados por cuatro delincuentes que se les cruzaron a bordo de otro vehículo con fines de robo.

Según las fuentes, las víctimas denunciaron en la comisaría quinta de Morón que al momento del hecho acababan de regresar de participar de una marcha en reclamo de seguridad en la zona y que se disponían a llevar a su familiar hasta su casa.

De acuerdo a relato de los damnificados, todos los delincuentes estaban armados y no se interesaron por el auto sino que solo se apoderaron de algunas pertenencias.

“El que avisa no traiciona: Yo, si le hacen algo a mi hijo, mato. Ya estamos cansados de los robos y sobre todo de la manera en que andan armados. Me decían que me tirara al piso y yo les pedía que me dejaran sacar a los chicos del auto”, relató esta mañana al canal Todo Noticias el padre de la familia.

En tanto su esposa, aseguró “los tipos estaban todos armados” y que “no querían el auto porque se llevaron un teléfono celular que solo vale siete mil pesos”.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon, en tanto se inició una causa en la fiscalía de Morón interviniente, a cargo de Claudio Oviedo, quien ordenó diversas diligencias para dar con la banda.