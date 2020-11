Un adolescente fue encontrado asesinado a golpes y cuchilladas en un descampado de Merlo

Los investigadores realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y pudieron observar a dos hombres que podrían ser los presuntos agresores. Hasta el momento se han solicitado allanamientos pero no hay detenidos.

Trascendió que varios amigos de la víctima revelaron a la Policía que el joven comercializaba marihuana y que había sido amenazado por un hombre -que todavía no pudo ser identificado- quien lo acusaba de haberse quedado con droga.

Según las fuentes, al chico le faltaban sus zapatillas pero entre sus pertenencias estaban el celular y la billetera. La policía determinó que Gómez era un skater y que su patineta estaba cerca del cuerpo, por lo que los pesquisas no creían que el móvil haya sido solamente por el robo de su calzado.