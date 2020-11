Padres y propietarios de escuelas protestaron en la quinta de Olivos

Como efecto la pandemia y la baja de matrícula es notable, y algunos advierten que además es por no ser una etapa obligatoria dentro del sistema educativo. Hoy los ingresos del sector son mínimos, y aún no saben si recibirán la asignación del programa Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción para el pago de los sueldos de octubre.

Dentro del rubro educativo, los jardines maternales son uno de los más afectados por la falta de clases. LA situación para estos establecimientos es crítica, ya que se estima que la gran mayoría cerrarán en los próximos meses si no autorizan la presencialidad con protocolos.

Bajo la consigna “Abran las escuelas ya”, cientos de vecinos, padres y propietarios de escuelas, se hicieron eco en la puerta de la quinta de Olivos este sábado por la tarde. Este reclamo viene desde hace semanas, y sostienen que sus hijos ya pueden hacer ejercicio, pueden tener reuniones, ir a tomar un café o comer una hamburguesa, pero no pueden volver a la escuela.

Reclaman la vuelta a clases y la apertura de los establecimientos. La situación de los jardines maternales es crítica, ya que se estima que la gran mayoría cerrarán en los próximos meses si no autorizan la presencialidad con protocolos. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, acompañó el reclamo.