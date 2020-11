En una nueva jornada solidaria, más vecinos de Tigre contribuyeron con la donación de sangre

La actividad está dirigida a personas mayores de 16 años que superen el peso de 50 kilos. La extracción es sencilla, no requiere ayuno previo y no tiene ningún tipo de riesgo o dolor para el paciente. Una sola unidad -de 450 mililitros- tiene la capacidad de salvar hasta 3 vidas. Las personas que gozan de buena salud son las que pueden sostener el sistema de donación.

Florencia, vecina de Troncos del Talar que cuenta con su escuela de danza y que fue la impulsora de la jornada en dicha localidad, dijo: “Tuve la oportunidad de donar en otras partes donde llevaron adelante la propuesta y me comuniqué con el Municipio y con la Fundación Hematológica Sarmiento para poder acercarla aquí. Agradezco a los vecinos que se sumaron”.